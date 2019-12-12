Курс доллара в 20 гривен за "зеленый": Милованов назвал условие

Тимофей Милованов спрогнозировал курс гривни/ УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал прогноз курс доллара к гривне на 2020 год.

По его словам, ожидать, что курс доллара упадет до 20 гривен за один "бакс" не стоит. Такой сценарий возможен лишь в одном случае - если Украина привлечет 10 или и 20 миллиардов долларов инвестиций. В противном случае такой сценарий выглядит фантастическим.

"Я думаю, что это – фантастика. Думаю, 20 гривен – это очень маловероятно", - сказал Милованов в интервью DW.

Министр также отметил, что в экономике не все так однозначно: "Если курс доллара растет, это хорошо для экспортеров, если он падает, это хорошо для импортеров и для населения в целом".

Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб дал прогноз, что в течение недели с 9 по 13 декабря курс доллара в Украине продолжит терять позиции. По его словам, курс доллара на межбанке может торговаться около 23,5 гривны, а наличный доллар в банках - около 23,4/23,6 гривны.

Ранее эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара. В частности, речь идет о процессах, связанных с ПриватБанком, ситуации с транзитом газа и встрече в "нормандском формате".