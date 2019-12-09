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Курс доллара уйдет в крутое пике: эксперт дал прогноз на неделю

9 декабря 2019, 06:03

Курс доллара к гривне может упасть до уровня 23,5 гривны, прогнозирует аналитик Альпари.

Доллары
Курс доллара продолжит снижение / УНИАН

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение недели с 9 по 13 декабря курс доллара в Украине может продолжить терять позиции.

В частности, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 гривны, а наличный доллар в банках - около 23,4/23,6 гривны, передает РБК Украина.

Национальный банк Украины установил на 9 декабря 2019 года официальный курс на уровне 23,72 гривен за доллар - это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс НБУ на понедельник установлен на таком уровне: 2372,4789 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

Скриншот
Скриншот / bank.gov.ua

К слову, за минувшую неделю курс гривна – доллар снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,1%. Курс НБУ с пятницы по пятницу снизился с 24,04 грн до 23,88 грн (-0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,86/24,09 до 23,61/23,86 (-1,1%/-1,0%).

Напомним, ранее эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара. В частности, речь идет о процессах, связанных с ПриватБанком, ситуации с транзитом газа и встрече в "нормандском формате". 

Как сообщал Главред, аналитик Альпари Максим Пархоменко заявил, что в случае положительного решения по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом курс доллара к гривне может продолжить снижение. 

Доллар НБУ курс доллара гривна-доллар Вадим Иосуб новости Украины
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