Новый четырехлетний минимум: курс доллара снова просел в цене

Курс доллара НБУ на 3 декабря составляет 2395,7354 гривен за 100 долларов / Reuters

Курс доллара в Украине продолжает понемногу терять свои позиции. На среду, 4 декабря 2019 года, Национальный банк Украины (НБУ) укрепил гривну еще на две копейки, таким образом НБУ курс составляет 23,93 гривны за один "зеленый".

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2393,9216 гривен за 100 долларов (-1,8138 гривен). Курс доллара на 3 декабря составляет 2395,7354 гривен за 100 долларов.

Стоит отметить, что курс доллара упал до нового минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря - 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Скриншот/ bank.gov.ua

Напомним, аналитик Альпари Максим Пархоменко заявил, что в случае положительного решения по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом курс доллара к гривне может продолжить снижение.

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В свою очередь, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что будет с курсом доллара в течение первой недели декабря. По его словам гривна укрепится, а курс доллара упадет ниже 24 гривен за один "зеленый".