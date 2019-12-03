Курс доллара пробил новое дно

Курс доллара на сегодня установлен на уровне 23,95 гривен за один "зеленый"/ Фото УНИАН

Курс доллара в Украине продолжает падение. На 3 декабря 2019 года Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,95 гривен за один "бакс" - это на 2 копейки дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на вторник, 3 декабря, установлен на таком уровне: 2395,7354 гривен за 100 долларов США (-1,4922 гривен). Таким образом, курс доллара упал до нового минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 2 декабря - 2397,2276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара НБУ был только почти четыре года назад - 15 января 2016 года. Тогда НБУ установил официальный курс на уровне 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Скриншот / bank.gov.ua

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Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что будет с курсом доллара в течение первой недели декабря. По его словам гривна укрепится, а курс доллара упадет ниже 24 гривен за один "зеленый".

В свою очередь, аналитик Альпари Максим Пархоменко заявил, что в случае положительного решения по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом курс доллара к гривне может продолжить снижение.