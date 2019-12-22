Эксперты дали прогноз курса доллара под Новый год

Доллары / Reuters

В течение будущей недели, с 23 по 29 декабря 2019-го, ожидается снижение курса доллара к гривне.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК-Украина со ссылкой на старшего аналитика компании Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн", - заявил он.

Как напомнил Иосуб, за прошедшую неделю курс доллара к гривне еще более заметно снизился на всех сегментах валютного рынка (на 0,7-1,0%).

Напомним, ранее эксперты из банков рассказали, что ожидает курс доллара в 2020-м.

