Доллар по 50: аналитик ошарашил прогнозом на 2020 год

Доллар может перешагнуть отметку в 30 или даже 50 гривен / Фото pixabay.com

Несмотря на нынешнее постепенное укрепление гривны, украинцам следует быть готовыми к тому, что в 2020 году курс доллара в Украине может существенно измениться.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара может перешагнуть отметку в 30 или даже 50 гривен. На падение гривны повлияют несколько факторов, пишет РБК-Украина. Один из них - дефицит торгового баланса более чем в 11 миллиардов долларов. Кроме того, Хмелевский прогнозирует отток инвестиций из Украины. Также курс гривны может начать падение из-за того, что в 2020 году Украина должна будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов. По словам Хмелевского, не придает оптимизма и тот факт, что 2020 году может начаться мировой финансовый кризис, а также политический кризис в Украине.

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Напомним, экономический эксперт Евгений Невмержицкий дал прогноз курса доллара до конца года. По его словам, конца 2019 гривна может еще укрепиться, однако это не принесет пользу для экономики страны. В частности, курс доллара к гривне может упасть до отметки в 22 грн за один "бакс". Кроме того, курс доллара в Украине продолжит падать и в 2020 году.

Как сообщал Главред, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал прогноз курс доллара к гривне на 2020 год. По его словам, ожидать, что курс доллара упадет до 20 гривен за один "бакс" не стоит. Такой сценарий возможен лишь в одном случае - если Украина привлечет 10 или и 20 миллиардов долларов инвестиций. В противном случае такой сценарий выглядит фантастическим.