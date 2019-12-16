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Гривна окрепнет: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю

16 декабря 2019, 04:49

Курс доллара НБУ на понедельник, 16 декабря 2019 года, установлен на уровне 23,49 гривны за один "зеленый".

доллар, курс доллара
Через неделю курс доллара на межбанке может составить около 23,5 гривны за один "бакс" / Фото pixabay.com

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение недели с понедельника, 16 декабря, курс доллара в Украине снова продолжит уже привычное для себя в последнее время падение.

Через неделю курс доллара на межбанке может составить около 23,5 гривны за один "бакс", а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.

Как свидетельствуют данные Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,3%.

Тем временем Национальный банк Украины на понедельник, 16 декабря 2019 года, установил официальный курс на уровне 23,49 гривны за доллар – это на 7 копеек дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс доллара НБУ упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 декабря – тогда курс доллара был установлен на уровне 2356,3276 гривны за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад - 13 января 2016 года, тогда 100 долларов стоили 2326,6758 гривны.

Напомним, экономический эксперт Евгений Невмержицкий дал прогноз курса доллара до конца года. По его словам, конца 2019 гривна может еще укрепиться, однако это не принесет пользу для экономики страны. В частности, курс доллара к гривне может упасть до отметки в 22 грн за один "бакс". Кроме того, курс доллара в Украине продолжит падать и в 2020 году.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также дал прогноз курс доллара к гривне на 2020 год.  По его словам, ожидать, что курс доллара упадет до 20 гривен за один "бакс" не стоит. Такой сценарий возможен лишь в одном случае - если Украина привлечет 10 или и 20 миллиардов долларов инвестиций. В противном случае такой сценарий выглядит фантастическим.

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