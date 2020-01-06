После Нового года в Украине резко обвалился курс доллара

Курс доллара к гривне продолжил падение / УНИАН

В первую неделю января 2020 года в Украине резко обвалился курс доллара на наличном рынке. В частности, американскую валюту продают на 70 копеек дешевле за один "бакс".

Курс доллара к гривне по состоянию на 2 января составлял 24,69 гривны за один "зеленый". Как свидетельствуют данные банковских учреждений, в понедельник, 6 января, курс гривны укрепился до 23,99 грн за один доллар.

Тем временем, Национальный банк Украины на 8 января 2020 года установил официальный курс доллара на уровне 23,67 гривны за доллар – это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 8 января составляет 23,6785 гривен за 1 доллар (-0,0077 гривен).

Скриншот / bank.gov.ua

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что ожидает курс доллара в 2020-м. В частности, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара к гривне, который ранее неоднократно пробивал новое дно, в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение.