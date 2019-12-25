Каким будет курс доллара в январе 2020: эксперт дал прогноз

Курс доллара в Украине составит 27 гривен / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине в январе 2020 года будет составлять примерно 27 гривен за один "зеленый". Такой прогноз сделал главный редактор Бизнес Цензор Сергей Головнев.

По его словам, именно такой курс доллара к гривне прогнозирует и правительство, и эксперты.

"Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – сказал Головнев в эфире 24 канала.

Тем временем Национальный банк Украины установил на четверг, 26 декабря 2019, официальный курс на уровне 23,25 грн за доллар – это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ составляет 2325,5155 гривен за 100 долларов (-2,0611 гривен). Курс доллара на 24 декабря составляет 2327,5766 гривен за 100 долларов.

Скриншот / bank.gov.ua

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 24 декабря - 2327,5766 гривен за 100 долларов.

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Напомним, ранее эксперты дали прогноз курса доллара под Новый год и рассказали, что ожидает курс доллара в 2020-м.

В свою очередь, глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко пояснил, почему курс доллара к гривне неотвратимо падает.