Курс доллара прыгнет вверх: аналитик дал прогноз на начало января 2020

Курс доллара НБУ установлен на уровне 23,6862 гривен за 1 доллар / Фото pixabay.com

Курс доллара к гривне, который ранее неоднократно пробивал новое дно, в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, через неделю курс доллара на межбанке может составить 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн.

Иосуб отметил, что после длительного снижения 26 и 27 декабря курс доллара перешел к быстрому росту. При этом "фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не поменялось".

"Рост спроса на валюту носил явно спекулятивный характер. Пятница - последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт", - цитирует аналитика РБК-Украина.

Иосуб прогнозирует, что после Нового года доллар стабилизируется. Есть шанс, что курс гривны укрепится, а доллар будет стоить около 23 гривен.

Тем временем Национальный банк Украины на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс, который на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 28 декабря установлен на уровне 23,6862 гривен за 1 доллар (+0,3933 гривен). При этом курс доллара на 27 декабря составляет 2329,2885 гривен за 100 долларов.

Скриншот / bank.gov.ua

Напомним, по прогнозам аналитиков, в 2020 году курс доллара постепенно будет снижаться, однако американскую и ведущую мировую валюту ожидает отнюдь не резкое, а вполне себе умеренное падение.

Как сообщал Главред, главный редактор Бизнес Цензор Сергей Головнев считает, что курс доллара к гривне в Украине в январе 2020 года будет составлять примерно 27 гривен за один "зеленый".