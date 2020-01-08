Что будет с курсом в 2020 году: Милованов дал прогноз

Тимофей Милованов / УНИАН

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов рассказал, что будет с курсом в 2020 году в Украине. По его словам, зафиксировать курс гривни на одном уровне невозможно, и объяснил почему.

Милованов вспомнил шутку экономиста Андрея Павлушина, который написал: "У нас в стране в экономике, как оказалось, две основные "зрады": курс гривни растет, и курс гривни падает". По словам министра, и в первом, и во втором случае есть победители и проигравшие. Если курс доллара падает, бизнес и государственный бюджет несут убытки, а выигрывают потребители. А если курс гривни падает, то все происходит с точностью до наоборот.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – написал министр в Facebook.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может временно повлиять на такое изменение, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы, чтобы сопротивляться серьезным изменениям курса", - добавил Милованов.

Что будет с курсом доллара в 2020 году

Министр экономического развития и торговли прогнозирует, что курс гривни скорее всего будет укрепляться. Однако, все будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

"В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто", - резюмировал Милованов.

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