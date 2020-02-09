"Перезанять и перебиться": политолог дал неутешительный прогноз на 2020-й

Украинцев ждет тяжелый год / dt.ua

Нынешний год будет очень тяжелым для Украины, так как треть Госбюджета пойдет на внешние долги. Такой прогноз сделал журналист и блогер Кирилл Сазонов.

По его словам, МВФ пока что не хочет сотрудничать с Украиной, так что долги будут перекрывать за счет продажи государственной земли сельхозназначения и приватизации предприятий.

"Пока мы напоминаем человека, который не может прокормить семью. Он выносит из дома мебель и аппаратуру, которую считает лишней, и несет в ломбард, чтобы как-то перезанять и перебиться... Под этим лозунгом пройдет 2020-й", – сказал Сазонов Обозревателю.

Если этот пессимистичный сценарий начнет воплощаться, то рано или поздно президенту Владимиру Зеленскому придется взять на себя ответственность.

"Какое-то время можно обойтись малыми жертвами. Пожертвовать Кабмином и снять напряжение в обществе. Проехаться опять по регионам, как Зеленский уже делал, и поругать местных чиновников. Можно будет распустить Верховную Раду. Но рано или поздно Зеленскому придется отвечать за все", - считает Сазонов.

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Напомним, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что результаты работы правительства премьер-министра Алексея Гончарука на сегодня являются неудовлетворительными. В связи с эти отставка нынешнего состава Кабмина возможна раньше, чем через год.