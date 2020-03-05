Новый Кабмин: инвестбанк Morgan Stanley назвал топ-5 причин сворачивания позиций в Украине

Morgan Stanley хочет сворачивать работу в Украине / Фото: REUTERS

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley на фоне отставки в Украине прежнего правительства и быстроного избрания нового Кабмина рекомендовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях.

Как сообщает Liga.net, финансовое учреждение советует своим клиентам избавляться от еврооблигаций Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031.

Менеджеры Morgan Stanley озвучили пять причин инвестиционной непривлекательности Украины в данный момент.

Первая причина – отставка реформаторов среди которых экс-министр финансов Оксана Маркарова и экс-министр экономики Тимофей Милованов. В компании сомневаются, что правительство Дениса Шмыгаля продолжит движение по намеренному ранее вектору.

Вторая причина – обещание нового премьера о повышении социальных расходов, о расширении соцвыплат и повышении пенсий. Эксперты заметили заявление Шмыгаля о поддержке бизнеса и промышленности, поэтому не сомневаются, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов. В Morgan Stanley не сомневаются, что для получения кредита МВФ новому Кабмину необходимо будет пересматривать бюджет.

Третья причина – опрометчивое заявление Шмыгаля о том, что укрепление гривны в минувшем году пагубно сказалось на развитии промышленности. Эксперты категорически сомневаются в инструментах, с помощью которых Кабмин будет ослаблять нацвалюту.

Четвертая причина – давление на генпрокурора Руслана Рябошапку, инициатива по его отставке, а также директора НАБУ Артема Сытника. По мнению аналитиков, это может привести к уничтожению результатов антикоррупционной реформы.

Пятая причина – в Morgan Stanley крайне удивлены заявлением нового министра финансов Игоря Уманского, который усомнился в необходимости сотрудничества Украины и МВФ.