Депутат от Слуги народа пояснил голосование против нового Кабмина

Депутат пошел против фракции Слуга народа / Фото: Facebook/Дмитрий Костюк

Единственный депутат из фракции президентской партии Слуга народа в Верховной Раде Дмитрий Костюк проголосовал против назначения нового состава правительства, возглавляемого премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Голосую против! Не против нового правительства! А против отдельных старых министров в нем! И против голосования "пакетом"!" - написал он в Facebook, подтвердив свою позицию соответствующим фото.

В комментариях пользователи преимущественно положительно отреагировали на позицию депутата.

"Это заслуживает уважения", "Это позиция депутата", "Мудрое решение", "Накажут", "Респект", "Так держать, нельзя идти против своей совести", "Это инвестиция в будущее, она сыграет", "Позиция нормального человека, уважаю, слуга нормального человека!" - написала интернет-публика.

Всего за новый Кабмин проголосовало 228 депутатов из фракции Слуга народа, и лишь один Костюк оказался против.

За новое правительство полным составом голосовала также группа За будущее, группа Доверие и внефракционные депутаты. Против голосовали фракции ОПЗЖ и ЕС, а Батькивщина воздержалась. Фракция партии Голос отказалась участвовать в голосовании и покинула зал, поскольку также была против голосования "пакетом" за Кабмин, они хотели рассматривать каждого министра отдельно.

Напомним, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании назначила новый Кабмин.

Как ранее сообщалось, во время выступления с трибуны Верховной Рады коллеги освистали нардепа от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, который сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала Слуга народа.