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Гончаренко освистали в Раде за сравнение Зеленского с Голобородько

4 марта 2020, 19:34

Сторонник Петра Порошенко вспомнил фрагмент сериала, где в качестве реквизита был использован автомат.

Гончаренко досталось за некорректное сравнение / Фото: скриншот

Во время выступления с трибуны Верховной Рады коллеги освистали нардепа от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, который сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала Слуга народа.

"Я слушал это выступление президента и несколько раз даже аплодировал, но никак не мог понять, кто это выступает: Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат! А если Зеленский, то к кому вы обращались?" -  заявил Гончаренко в зале парламента.

Однако депутаты фракции Слуга народа решили поддержать своего лидера. Поэтому выступление Гончаренко сопровождалось свистом и неодобрительными восклицаниями политиков.

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Как ранее сообщалось, фракция Голос в полном составе покинула зал парламента, отказавшись участвовать в голосовании за новых членов Кабмина.

Напомним, депутаты раскрыли, кого назначат на должности министров. Свои предложения уже внес в Раду и президент Украины Владимир Зеленский.

новости Украины Зеленский новости Алексей Гончаренко Слуга народа Европейская солидарность Верховная Рада
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