Новый Кабмин: депутаты раскрыли, кого назначат на должности министров

Свои предложения уже внес в Раду и президент Украины Владимир Зеленский.
Сразу два депутата от Батькивщины – Алена Шкрум и Алексей Кучеренко – обнародовали список будущих членов Кабмина.
Они выложили скрин документа, где Слуга народа предлагает избрать на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко, вице-премьер-министром – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сделать Алексея Резникова.
Дмитрий Кулеба возглавит МИД, министром обороны должен стать Андрей Таран – соответствующие инициативы президента уже опубликованы на сайте Рады.
Кроме того, скорее всего Рада сделает:
- Михаила Федорова – вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины;
- Арсена Авакова оставит на должности министра внутренних дел Украины;
- Сергея Бессараба – выберут министром по делам ветеранов;
- Вадима Гутцайта – на должность министра молодежи и спорта;
- Илью Емца – министром здравоохранения;
- Владислава Криклия – министром инфраструктуры;
- Марину Лазебну – на должность министра социальной политики;
- Дениса Малюську – министром юстиции;
- Олега Немчинова – министром Кабинета Министров Украины;
- Игоря Уманского – министром финансов;
- Алексея Чернышова – министром развития общин и территорий Украины.
Опубликованный документ подписал Денис Шмигаль – новый премьер Украины. Эти же фамилии он и озвучил позднее с трибуны.
Ранее СМИ выяснили, кого хотят выгнать из Кабмина. По информации журналистов из Кабмина хотят убрать трех министров.