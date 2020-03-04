Новый Кабмин: депутаты раскрыли, кого назначат на должности министров

Шмыгаль – премьер – кого назначат в новый Кабмин / УНИАН

Сразу два депутата от Батькивщины – Алена Шкрум и Алексей Кучеренко – обнародовали список будущих членов Кабмина.

Они выложили скрин документа, где Слуга народа предлагает избрать на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко, вице-премьер-министром – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сделать Алексея Резникова.

Дмитрий Кулеба возглавит МИД, министром обороны должен стать Андрей Таран – соответствующие инициативы президента уже опубликованы на сайте Рады.

Кроме того, скорее всего Рада сделает:

Михаила Федорова – вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины;

– вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины; Арсена Авакова оставит на должности министра внутренних дел Украины;

оставит на должности министра внутренних дел Украины; Сергея Бессараба – выберут министром по делам ветеранов;

– выберут министром по делам ветеранов; Вадима Гутцайта – на должность министра молодежи и спорта;

– на должность министра молодежи и спорта; Илью Емца – министром здравоохранения;

– министром здравоохранения; Владислава Криклия – министром инфраструктуры;

– министром инфраструктуры; Марину Лазебну – на должность министра социальной политики;

– на должность министра социальной политики; Дениса Малюську – министром юстиции;

– министром юстиции; Олега Немчинова – министром Кабинета Министров Украины;

– министром Кабинета Министров Украины; Игоря Уманского – министром финансов;

– министром финансов; Алексея Чернышова – министром развития общин и территорий Украины.

Опубликованный документ подписал Денис Шмигаль – новый премьер Украины. Эти же фамилии он и озвучил позднее с трибуны.

Ранее СМИ выяснили, кого хотят выгнать из Кабмина. По информации журналистов из Кабмина хотят убрать трех министров.