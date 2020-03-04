"Зеленский – зеркало настроений": политолог пояснил отставку Гончарука

Гончарук был отправлен в отставку волей Зеленского / Фото kmu.gov.ua

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что премьер-министр Алексей Гончарук уходит с поста главы правительства, поскольку этого захотел президент Владимир Зеленский.

"Главная причина – разочарование и недовольство не столько деятельностью Гончарука, сколько деятельностью правительства в целом. В январе Президент дал Гончаруку "еще один шанс". Но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами (снижение поступлений в бюджет; противодействие рискам эпидемии короновируса; проблема с задолженностью по зарплате шахтерам; невыполнение обещаний по снижению коммунальных тарифов; и др.) и может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины", - написал он в Facebook.

По словам Фесенко, президент ранее хотел лишь внести коррективы в состав правительства и оставить работать Кабмин в прежнем составе. Однако затем свое мнение изменил. Не исключено, что роковую роль исполнили результаты соцопросов не в пользу Гончарука.

"Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью поменять правительство. Возможно, последней каплей стали данные социологических опросов, которые зафиксировали резкое снижение доверия к правительству и рост недовольства деятельностью Премьер-министра Гончарука. Президент Зеленский – зеркало настроений своих избирателей. Раз они стали проявлять все большее недовольство деятельностью правительства, то и президент отразил эти настроения", - подытожил политолог.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука.

Как ранее сообщалось, Зеленский в ходе выступления в Раде заявил, что не доволен тем, как решаются вопросы шахтеров, и что ему приходится вмешиваться в проблемы угольной сферы.

Также Зеленский похвалил Кабинет министров Алексея Гончарука за низкую инфляцию, победу над игорным бизнесом и нелегальными АЗС.