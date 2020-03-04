"У нас очень хороший президент": Гончарук сделал заявление накануне отставки

Гончарук похвалил президента / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады за считанные минуты до голосования по отставке его Кабмина заявил, что ни разу за свою каденцию не получал незаконных распоряжений от главы государства.

"Я довольно оптимистичен в отношении нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я ни разу не получал никакой незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал он, выступая в Верховной Раде перед голосованием народных депутатов за его отставку.

По словам Гончарука, его коллеги по Кабмину работали очень эффективно. Они раскрывали теневые схемы и именно с этим связан многочисленный негатив в их адрес в СМИ.

"Мы боролись с коррупцией на всех участках, доверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ", - сказал Гончарук.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука.

Как ранее сообщалось, Зеленский в ходе выступления в Раде заявил, что не доволен тем, как решаются вопросы шахтеров, и что ему приходится вмешиваться в проблемы угольной сферы.

Также Зеленский похвалил Кабинет министров Алексея Гончарука за низкую инфляцию, победу над игорным бизнесом и нелегальными АЗС.