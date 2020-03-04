Зеленский: Я не могу быть психологом, коллектором и нянькой

Зеленский раскритиковал Кабмин / УНИАН

В среду, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Раде заявил, что не доволен тем, как решаются вопросы шахтеров, и что ему приходится вмешиваться в проблемы угольной сферы.

"Наша следующая боль – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, эти проблемы существуют много лет – уже 15 лет. Но сегодня это наше наследство и наша ответственность. Прежде всего, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом.

Все вмешивались. Честно говорю: это не нормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла вновь. Я снова вмешался. И на этой неделе шахтерам будет погашена 650 миллионов гривен долгов.

Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства", - заявил Зеленский.

Добавим, что после выступления Зеленского Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука.

За отставку проголосовали 353 народных избранника.

Напомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский похвалил Кабинет министров Алексея Гончарука за низкую инфляцию, победу над игорным бизнесом и нелегальными АЗС.

"Но этого мало. Не красть - этого мало. Новые лица - этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца", - заявил Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде в среду, 4 марта.