"Собирать деньги, а не лайки в Фейсбуке": Зеленский распек таможню

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский похвалил Кабинет министров Алексея Гончарука за низкую инфляцию, победу над игорным бизнесом и нелегальными АЗС. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления в Верховной Раде в среду, 4 марта.

"Но этого мало. Не красть - этого мало. Новые лица - этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца", - заявил Зеленский.

При этом он указал на огромный дефицит бюджета и нерешенный вопрос с контрабандой, которая фактически "нокаутировала" таможню.

"Таможня должна собирать деньги в казну, а не лайки в Фейсбуке", - отметил президент.

Кроме того, он выразил недовольство ситуацией с платежками.

"И это не единственное, что надо снижать. Есть вопрос о зарплатах членов многих наблюдательных советов. Когда 10 миллионов граждан живут на черте бедности, не может быть таких зарплат", - подытожил президент.

Как ранее сообщал Главред, во фракции "Слуга народа" заявляют о том, что намерены голосовать по новому составу Кабмина в "пакетном" формате.