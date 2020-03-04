В партии Зеленского рассказали, как будут голосовать за новый Кабмин

Во фракции Слуга народа хотят "пакетного" голосования за Кабмин / УНИАН

Во фракции "Слуга народа" заявляют о том, что намерены голосовать по новому составу Кабмина в "пакетном" формате.

Соответствующее заявление сделал первый зампредседателя фракции Слуга народа Александр Корниенко, отвечая на вопросы представителей СМИ.

В то же, нардепы из фракции Голос утверждают, что перезагрузка Кабмина должна проходить поочередно - то есть каждый из кандидатов на должность министра обязан сперва выступить и рассказать о своих планах.

"Наших требования два — изменить повестку дня и сначала заслушать отчет всех правоохранительных органов [...]. А после этого отчета мы начинаем заслушивать каждого министра — представление, ответы кандидатов, которые собираются стать министрами, поименное голосование, потому что кота в мешке мы не готовы ни рассматривать, ни поддерживать", - рассказала нардеп из фракции Голос Юлия Клименко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился вечером 3 марта с членами фракции Слуга народа. Глава страны предложил на пост премьер-министра кандидатуру Дениса Шмыгаля - на смену Алексею Гончаруку.

Позднее экс-нардеп из фракции Слуга народа Антон Поляков выложил в Сеть фотокопию заявления об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука.