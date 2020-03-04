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В Сеть "слили" заявление об отставке Гончарука. Документ

4 марта 2020, 09:34

Алексей Гончарук действительно написал заявление об отставке.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / Фото facebook.com/PMHoncharuk

Бывший народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Антон Поляков обнародовал заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Фото соответствующего документа политик обнародовал в Telegram-канале.

Так, на документе указано, что во вторник, 3 марта, Гончарук просит Верховную Раду принять его отставку.

Отмечается, что в профильном комитете парламентарии в среду, 4 марта, примут решение об увольнении, чтобы можно было ставить его на голосование в Раде.

Зарегистрировано заявление также 3 марта в аппарате Верховной Рады в 17:42.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке со своей должности.

Алексей Гончарук отставка Кабмин новости Украины
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