В Сеть "слили" заявление об отставке Гончарука. Документ

Алексей Гончарук / Фото facebook.com/PMHoncharuk

Бывший народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Антон Поляков обнародовал заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Фото соответствующего документа политик обнародовал в Telegram-канале.

Так, на документе указано, что во вторник, 3 марта, Гончарук просит Верховную Раду принять его отставку.

Отмечается, что в профильном комитете парламентарии в среду, 4 марта, примут решение об увольнении, чтобы можно было ставить его на голосование в Раде.

Зарегистрировано заявление также 3 марта в аппарате Верховной Рады в 17:42.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке со своей должности.