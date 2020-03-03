В Слуге народа рассказали, что ждет заявление Гончарука об отставке в Раде

Алексей Гончарук написал заявление об отставке, подчеркнул Александр Дубинский / УНИАН

Народный депутат Украины Александр Дубинский рассказал об итогах заседания парламентской фракции партии Слуга народа.

Он подтвердил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке со своей должности.

По словам Дубинского, фракция Слуга народа приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке.

В комментарии журналистам он уточнил, что при голосовании по этому вопросу воздержались только 3 человека.

Дубинский добавил, что на пост глав Минздрава предложено назначить Илью Емца, который возглавлял министерство в 2010-2011 годах. Кроме того, главой МИД предлагается назначить Дмитрия Кулебу.

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Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.

Ранее политэксперт Александр Кочетков объяснил Главреду, почему Денис Шмыгаль не станет полноценным премьером.