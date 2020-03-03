Зеленский назвал замену Гончаруку: стали известны кандидаты на ключевые министерства

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа.

На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука, сообщает источник Украинской правды.

Отметим, что эту информацию подтверждают и источники Страны.

Издание подчеркивает, что Игорь Коростелев будет предложен на пост вице-премьера промышленного развития и оборонного комплекса.

Министром финансов Зеленский предлагает назначить Игоря Уманского.

Арсена Авакова предлагается оставить на посту главы МВД.

Министром Кабинета министров предлагается вместо Дмитрия Дубилета назначить Олега Немчинова.

Вместо Тимофея Милованова на должность министра экономики предлагается назначить Романа Жуковского. При этом министерство разделят, а Милованов останется руководить сельским хозяйством.

Главой Минсоцполитки предлагается назначить Марину Лазебную, Минспорта - Вадима Куцая, Минобороны - Андрея Тарана.

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Ранее политэксперт Александр Кочетков объяснил, почему Денис Шмыгаль не станет полноценным премьером.

Напомним, ранее сообщалось, что пост премьера может занять вице-премьер Денис Шмыгаль. Однако пока не найдены юридические механизмы для осуществления ротации. Свою должность в правительстве Шмыгаль получил недавно.