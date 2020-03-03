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Команда "случайных людей": Шмыгаль не станет полноценным премьером - эксперт

3 марта 2020, 18:23

У Дениса Шмыгаля нет команды единомышленников, подчеркнул Александр Кочетков.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / Фейсбук Ивано-Франковской ОГА

Денис Шмыгаль займет должность исполняющего обязанности главы Кабинета министров, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"А, согласно Конституции Украины и действующему законодательству, и.о. ограничен в своем функционале. В частности, исполняющий обязанности премьера не имеет права подписывать международные документы, договоры, делать отдельные назначения и т.д. Потому сложно будет сравнивать ограниченного в функциях Шмыгаля и полноценного премьера Гончарука", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

В то же время эксперт обратил внимание на богатую биографию Шмыгаля и напомнил, что есть информация о том, что он связан с Ринатом Ахметовым.

"Однако его связи – не главное. Намного важнее то, что он руководил достаточно мощной производственной структурой Ахметова, где работало огромное количество людей. То есть у него есть практические навыки руководства. В отличие от Гончарука, который до премьерства руководил пятью-семью людьми: семерым можно лично позвонить и убедить выполнять то или иное распоряжение. Если же ты руководишь тысячами людей, нужно совсем другие механизмы влияния, формы руководства и качества руководителя. И у Шмыгаля, похоже, такой опыт есть. Потому он будет заинтересован продемонстрировать свои умения на должности и.о. премьера, дабы впоследствии стать полноценным премьером", - считает политаналитик.

Вместе с тем он критически оценил способность Шмыгаля адекватно реагировать на вызовы, которые стоят перед Украиной.

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"Главное – невозможно противостоять такому кризису без команды единомышленников. У Шмыгаля таковых нет, как и нет уверенности, что ему позволят сформировать свою команду. У него попросту нет людей, которым бы может доверять. Потому ему либо навяжут команду, либо вокруг него соберутся "случайные люди", и тогда сохранятся те же проблемы, которые возникали с нашим правительством раньше из-за отсутствия командной работы", - добавил Кочетков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пост премьера может занять вице-премьер Денис Шмыгаль. Однако пока не найдены юридические механизмы для осуществления ротации. Свою должность в правительстве Шмыгаль получил недавно.

Денис Шмыгаль Кабмин правительство отставка Кабмина Александр Кочетков
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