Гончарук - всё: Рада отправила в отставку премьер-министра и его Кабмин

Рада уволила Гончарука / УНИАН

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука.

За отставку проголосовали 353 народных избранника.

Добавим, что отставка премьер-министра автоматически ведет к отставке всего правительства. Гончарук возглавил Кабмин 29 августа 2019 года.

Отметим, на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к народным депутатам и гражданам с трибуны Рады и раскритиковал работу Кабмина.

В честности, президент подчеркнул, что не выполнены обещания по пенсионерам, тарифам, страна не готова к второму этапу медреформы.

Отметим, после выступления президента слово взял Алексей Гончарук.

Напомним, во вторник, 3 марта, народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке со своей должности.

Позже бывший народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Антон Поляков обнародовал заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Документ датирован 3 марта. В нем указано, что Гончарук просит Верховную Раду принять его отставку.

Также ранее президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.