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Партия Голос покинула Раду, озвучив компромат на "зашкваренных"

4 марта 2020, 19:23

Политсила отказалась участвовать в голосовании за членов Кабмина.

Партия Голос демонстративно покинула Раду
Партия Голос демонстративно покинула Раду / УНИАН

Фракция Голос в полном составе покинула зал парламента, отказавшись участвовать в голосовании за новых членов Кабмина.

Голосовать за новых министров предлагается пакетом, то есть сразу за всех, а не поименно.

Перед этим представительница Голоса, член комитету по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова обозвала голосование за новых кандидатов в министры Кабмина "контрреволюцией Майдана".

Среди прочего она отметила, что Илья Емец уже был министром здравоохранения при Викторе Януковиче.

Читайте также"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе Кабмина"Нам пытаются сказать, что новое лицо – это Вадим Гутцайт, которого вы выгнали из своего списка (он шел у вас номер 81), потому что он был слишком зашкваренным", потому что у него бизнес в России, а его бизнес-партнеры воюют в российской армии. И вы считали его зашкваренным в своем списке – но пустили руководить в правительство (представлен в кандидаты на должность министра молодежи и спорта – ред.)", – заявила депутат.

Уманского в свою очередь Устинова обвинила в том, что тот, по сути, помог семье Януковича присвоить 79 млн грн, которые должны были пойти на строительство Охматдита.

Отметим, что Юрий Бойко из Оппоплатформы также заявил, что осенью уже провели пакетное голосование и получили правительство Гончарука. Больше такой ошибки не повторят – и голосовать его фракция за Кабмин не будет. Впрочем, в зале Рады они остались.

Ранее депутаты раскрыли, кого назначат на должности министров. Свои предложения уже внес в Раду и президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, планируется, что Дмитрий Кулеба возглавит МИД, министром обороны должен стать Андрей Таран – соответствующие инициативы президента уже опубликованы на сайте Рады.

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