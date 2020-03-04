Зеленский ручкался с Порошенко и угрожал: скандалы голосования за Кабмин Шмыгаля

Кабмин Шмыгаля – скандалы голосования от ручканья Зеленского с Порошенко до угроз / УНИАН

4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании назначила новый Кабмин.

На заседании присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Именно его поведение особо подробно обсуждают в прессе – особенно то, что глава государства сказал не с трибуны всем, а своим политическим оппонентам подальше от камер.

Зеленский и Порошенко тайно пожали друг другу руки

Беседа нынешнего и бывшего президентов Украины состоялась в президиуме Рады. И дотошные СМИ сумели запечатлеть историческое рукопожатие Зеленского и Порошенко.

Тема беседы так и осталась покрыта мраком.

Фото: Ян Доброносов / Фото: Ян Доброносов

Наезд на депутата ЕС

Одиозный нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сравнил Зеленского с героем сериала Слуга народа – за что его освистали другие народные избранники. А от президента он получил личный выговор.

Сам Гончаренко утверждает, что Зеленский сказал ему следующее: "Многие пишут, что сказал Зеленский?

Зеленский подошел и сказал: не переходите со мной на личности.

Я к этому отношусь философски. Сегодня Владимир Александрович стал самым главным оппозиционером в стране. Всей власти зеленых нужно уходить. Вот просто быть честными с собой взять и уйти. К сожалению, он забыл о себе. Что он их и привел".

Шмыгаль – сексист

Нардеп от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко призывала не голосовать за Дениса Шмыгаля: по ее словам, Шмыгаль – не премьер, он сексист.

Ранее Главред публиковал биографию и все, что известно о новом премьер-министре Шмыгале. Всего за его кандидатуру проголосовали 291 народный депутат.

Бойкот Голоса из-за "зашкваренных"

Фракция Голос в полном составе покинула зал парламента. А перед этим вылила на уже новых министров тонну компромата.

В частности, представительница Голоса, член комитету по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова назвала Вадима Гутцайта "зашкваренным".

Ранее Главред рассказал, кто пришел на смену прежним министрам. Удалось усидеть в своих креслах лишь четверым министрам из предыдущего состава – министру внутренних дел Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське, министру инфраструктуры Владиславу Криклию, вице-премьеру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.