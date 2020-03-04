Не премьер, а сексист: Геращенко обвинила Шмыгаля в "позорных" вещах

Шмыгаль премьер – Ирина Геращенко нашла сексистскую причину не голосовать / vedomosti-ua.com

Нардеп от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко нашла повод не голосовать за Дениса Шмыгаля: по ее словам, он сексист.

Свою речь она решила начать с упоминания, что в мире есть страны, где супруги впервые видят друг друга в первую брачную ночь – и также, мол, премьер и "монобольшинство" в Раде видят друг друга сейчас.

Депутатов из Слуги народа она обозвала некомпетентными политиками и трусами, "которые не хотят подставить плечо своему президенту".

Читайте такжеДенис Шмыгаль - биография и все, что известно о новом премьер-министреА под конец своей речи выдала главный аргумент против голосования за избрание Шмыгаля премьером: "Особенного позора в первом выступлении Шмыгаля заслуживает его сексизм. 60% избирателей – это украинки. Более 25 тысяч украинок сегодня служат в Вооруженных Силах Украины. И что мы услышали сегодня от человека, который будет представлять большую европейскую страну? Что у нас нет достойных кандидаток, которые со своим интеллектуальным уровнем могут профильно претендовать на должности министров. Я призываю всех женщин в этом зале не голосовать за сексиста. Потому что на самом деле мы – женщины, но на самом деле мы – серьезные люди".

Впрочем, призыв Геращенко ни на что не повлиял: Шмыгаль – премьер, решила Рада 291-м голосом.