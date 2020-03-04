Порошенко и Зеленский скрытно пожали друг другу руку: опубликовано видео

Историческое рукопожатие / Фото: Ян Доброносов

Бывший президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский накануне голосования за состав нового Кабинета министров поговорили возле президиума парламента.

Трансляцию вел телеканал Рада. Недопонимание среди депутатов возникло после того, как им предложили пакетом проголосовать за правительство, а не за каждого министра отдельно.

Представители фракций Голос и Европейская солидарность требовали предоставить им возможность высказать публично свое мнение по вопросу назначения Кабмина. В президиуме состоялся разговор между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.

Чуть позже в президиум вышел Порошенко. Сначала он слушал разговор, а затем подошел к Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал. О чем говорили политики – остается неизвестным. Но на видео видно, что после беседы они обменялись рукопожатием.

/ Фото: Ян Доброносов

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука после полугода работы и назначила новый Кабмин.

Как ранее сообщалось, фракция Голос в полном составе покинула зал парламента, отказавшись участвовать в голосовании за новых членов Кабмина.