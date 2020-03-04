Рада назначила новый состав Кабмина

Нардепы назначили новых министров.
Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем на сессии парламента в среду, 4 марта.
На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.
При этом экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Также в новый состав Кабинета министров назначены:
- министр Кабинета министров Олег Немчинов (вместо Дмитрия Дубилета);
- министр по делам ветеранов Сергей Бессараб (вместо Оксаны Коляды);
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (вместо Владимира Бородянского);
- министр здравоохранения Илья Емец (вместо Зоряны Скалецкой);
- министр социальной политики Марина Лазебная (вместо Юлии Соколовской);
- министр финансов Игорь Уманский (вместо Оксаны Маркаровой);
- министр развития общин и территорий Алексей Чернышев (вместо Дениса Шмыгаля);
- вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (вместо Оксаны Коляды).
Напомним, во время выступления с трибуны Верховной Рады коллеги освистали нардепа от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, который сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала Слуга народа.