Рада назначила новый состав Кабмина

Назначен новый состав Кабмина / УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем на сессии парламента в среду, 4 марта.

На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Голосование за новый Кабмин / Главред

Голосование за новый Кабмин / Главред

При этом экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также в новый состав Кабинета министров назначены:

министр Кабинета министров Олег Немчинов (вместо Дмитрия Дубилета);

министр по делам ветеранов Сергей Бессараб (вместо Оксаны Коляды);

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (вместо Владимира Бородянского);

министр здравоохранения Илья Емец (вместо Зоряны Скалецкой);

министр социальной политики Марина Лазебная (вместо Юлии Соколовской);

министр финансов Игорь Уманский (вместо Оксаны Маркаровой);

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев (вместо Дениса Шмыгаля);

вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (вместо Оксаны Коляды).

Напомним, во время выступления с трибуны Верховной Рады коллеги освистали нардепа от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, который сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала Слуга народа.