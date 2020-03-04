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"Уже есть 227 голосов" - Комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке

4 марта 2020, 15:21

Мосийчук в своем Фейсбуке сообщил, что, по его информации, против Рябошапки в Раде уже есть 227 голосов.

Рябошапка
Комитет Рады советует депутатам уволить Рабошапку / Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

За вынесение такого постановления в зал парламента проголосовали 17 из 25 членов комитета, 2 проголосовали против, 4 воздержались.

Добавим, что заменить Рябошапку на посту генпрокурора может член парламентской фракции Слуги народа Сергей Ионушас, который занимает должность заместителя главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в партии СН. 

В то же время бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Фейсбуке сообщил, что, по его информации, против Рябошапки в Раде уже есть 227 голосов.

К слову, 18 февраля сразу несколько источников сообщили, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку. Позднее генпрокурор прокомментировал сообщение лично. Рябошапка пожаловался на провокации и атаки.

Читайте такжеВ Сеть "слили" заявление об отставке Гончарука. ДокументНапомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным.

"Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - добавил он.

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