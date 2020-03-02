Под Рябошапкой опять зашаталось кресло: вопрос с отставкой может решиться уже в среду

Рябошапка не верит в то, что Рада отправит его в отставку / УНИАН

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Отметим, ожидается, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.

Так вот, Рябошапка отметил, что "ничего нового, и ничего не состоится".

"Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - добавил он, передает Интерфакс-Украина.

Добавим, что 18 февраля сразу несколько источников сообщили, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку. Позднее генпрокурор прокомментировал сообщение лично. Рябошапка пожаловался на провокации и атаки.

Читайте такжеЧистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания РадыНапомним, нардеп Денис Монастырский (фракция Слуга народа) заявил, что Руслан Рябошапка до поры до времени имеет иммунитет от отставки.

По его данным, Рябошапка не уйдет с поста как минимум до лета-2020, поскольку сейчас в Офисе генпрокурора стартует второй этап реформы - переаттестация областных прокуроров.

"По моему прогнозу, до лета, как минимум, я думаю, что господину Рябошапке ничего не будет угрожать в плане увольнения, потому что сейчас как раз начинается второй этап реформы прокуратуры, а именно - переаттестация областных прокуроров. И, фактически, этот этап надо завершить до июня, по плану", - рассказал нардеп.

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