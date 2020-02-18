Отставка Рябошапки – генпрокурор прокомментировал сообщение лично / УНИАН

Информация о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку – не соответствует действительности, официально объявили в Офисе генпрокурора.

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы неудобны", – заявил Рябошапка.

По его словам, и он сам, и его замы в данный момент находятся на своих местах и продолжают выполнять свои прямые обязанности.

Ранее критики главы ГПУ высказывали возмущение окладом Рябошапки на посту генпрокурора: за январь 2020 ему начислили зарплату в размере 180 тысяч 672 гривен, а за декабрь 2019 – 259 тысяч 336 гривен.

Напомним, эксперт оценил возможность новых отставок во власти. Увольнения возможны на уровне административных должностей Офиса президента или на местном уровне.