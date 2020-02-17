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С вещами на выход: эксперт оценил возможность новых отставок во власти

17 февраля 2020, 09:32

Увольнения возможны на уровне административных должностей Офиса президента или на местном уровне.

Офис президента
Офис президента / УНИАН

После увольнения с должности главы Офиса президента Андрея Богдана во властных структурах возможны новые кадровые перестановки. Однако, они не будут касаться ключевых должностей.  Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

По его словам, следующим "с вещами на выход" может быть близкий к Богдану заместитель Кирилл Тимошенко. Однако, это возможное увольнение не повлечет кардинальных изменений в стране.

Вигиринский считает, что отставки в правительстве могут быть только при условии собственного желания того или иного министра.  При этом нет оснований для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

Читайте также"Богдана сбросили, как балласт": эксперт оценил рокировку в Офисе Зеленского"В Слуге народа пока нет таких народных депутатов, которые могли бы возглавить фракцию. К тому же: что изменится, если вместо Арахамии фракцию возглавит кто-то другой? Фракция структурирована на группы. И председатель фракции за счет собственного авторитета обеспечивает голосование. Кто сможет более качественно, чем Арахамия, выполнять эту функцию?", - сказал Вигиринский 24 каналу.

В целом, политолог считает, что увольнения возможны на уровне административных должностей Офиса президента или на местном уровне.

Как сообщал Главред, 11 февраля глава Офиса президента Андрей Богдан ушел в отставку. Соответствующий указ президента Украины №46 / 2020 был опубликован на официальном сайте главы государства. Место Богдана занял Андрей Ермак.

Давид Арахамия новости Украины отставка Руслан Рябошапка офис президента Андрей Вигиринский
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