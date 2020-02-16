"Собрал вещи и уехал": Арахамия рассказал о спорах в ОП перед увольнением Богдана

Андрей Богдан / УНИАН

Конфликтов между бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и Владимиром Зеленским никогда не было, заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Конфликта между президентом и Андреем не было и никогда не предусматривалось. Были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром – из ближайшего окружения президента. И об этом много писали СМИ", – рассказал он в интервью на Прямом.

По его словам, эти споры не были борьбой за власть: "Это когда новая команда собирается, и все определяют свои роли и полномочия".

"Я видел, что были какие-то проблемы, и пообщался (с Зеленским, - ред.) на тему: "давайте мы как-то это уладим и примем какое-то решение". Если это конфликт, то нужно от него избавляться, и не важно, будут ли это радикальные какие-то меры.

Читайте такжеТри причины, почему Богдан ушел в отставкуЯ просто доложил то, что вижу со стороны… Он (президент, – ред.) пообещал мне, что с этим разберется. Я, честно говоря, не ожидал, что он разберется именно таким образом", – отметил "слуга народа".

Он также сообщил, что перед увольнением с поста главы Офиса президента Богдан провел разговор с Зеленским.

По словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, беседа Зеленского с Богданом прошла в дружеской атмосфере.

"То есть они один на один встретились, пообщались. После этого вышли, и Андрей всем сообщил, что он уведомил президента о своем уходе с должности. И очень быстро, за одни сутки, собрал свои вещи и уехал", – добавил Арахамия.

Напомним, ранее эксперт оценил рокировку в Офисе Зеленского.