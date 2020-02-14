"Богдана сбросили, как балласт": эксперт оценил рокировку в Офисе Зеленского

Андрей Богдан / УНИАН

Научный директор фонда Демократические инициативы Алексей Гарань прокомментировал отставку Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначение на эту должность Андрея Ермака.

"Мавр сделал свое дело, он может уходить", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт напомнил, что в самом начале президентской каденции у президента Владимира Зеленского был острый кадровый дефицит.

"Люди (в команде Зеленского, - ред.) вообще не имели представления о политике. Богдан был одним из немногих, кто реально был в политике. Он отвечал за всю эту "бурю и натиск", - подчеркнул он.

Читайте такжеТри причины, почему Богдан ушел в отставкуПри этом Гарань подчеркнул, что Богдан также отвечал за вопрос с досрочными выборами Верховной Рады.

"Он сделал эти вещи, за это время структура (власти команды Зеленского, - ред.) сложилась управленческая, она заработала", - говорит собеседник.

По его мнению, при этом Богдан также набрал на себя значительную часть негатива, как представитель новой власти.

"Он (Богдан, - ред.) эпатажный. Зеленской его сбросил, как балласт", - уверен политолог.

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Гарань также предположил, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак не будет допускать таких "эпатажных" заявлений, которыми отличался его предшественник Богдан.

"Он (Ермак, - ред.) выглядит спокойнее и уравновешеннее. Но я думаю, что от этого суть политики Зеленского не поменяется. Потому что политика направлена на то, что они берут всю власть", - пояснил эксперт.

Читайте также"Каждый сам за себя": источник раскрыл детали отставки БогданаОн считает, что в целом Ермак продолжит политику, которую реализовывал его предшественник.

"Ермак будет продолжать этот курс, только он это будет делать, не нарываясь на "зашквары", - прогнозирует политолог.

По его словам, также существуют риски осложнений на внешнеполитическом направлении.

"Акценты Ермака на двухсторонние переговоры с Россией неправильные. Россия все равно обманет. Это (переговоры с РФ, - ред.) надо делать в многостороннем формате. Ермак является одним из архитекторов этой модели двухсторонних переговоров с россиянами", - добавил Гарань.

Напомним, ранее политический консультант Руслан Бортник оценил увольнение Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначение на эту должности Андрея Ермака.