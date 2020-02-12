"Богдан "подсел" на политику, как на наркотик": политолог оценил назначение Ермака

Андрей Ермак назначен главой Офиса президента / ОПУ

Политический консультант Руслан Бортник оценил увольнение Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначение на эту должности Андрея Ермака.

"Мы должны понимать, что Ермак не просто занимался внешней политикой. Он выполнял чрезвычайно чувствительные и специальные задания президента, которые касались не только восточного, но и западного флангов. Напомню о его переговорах с Джулиани, встречах с представителями британских, французских элит, которые остались не очень замеченными", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт считает, что Ермак – является доверенным лицом Зеленского и специализировался на выполнении деликатных поручений главы государства.

Читайте такжеТакого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея Ермака"Наверно, на сегодняшний день, такой человек нужен президенту на этой должности. Ермака, от другого окружения президента, отличает еще одна особенность – это эффективность", - отметил политолог.

Он уверен, что все направления работы, которыми занимался Ермак, были, в той или иной степени, успешными.

Вместе с тем Бортник считает, что отставка Богдана давно назрела и она не была неожиданной.

"Главная причина – утрата доверия президента к Богдану. За кулисами говорят о двух версиях. Говорят, что силовики принесли компромат на Богдана по поводу борьбы с коррупцией. Другие говорят, что публичное поведение Богдана очень раздражало президента", - сообщил собеседник.

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При этом он напомнил, что у Богдана также были многочисленные конфликты внутри окружения президента.

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Раимов обратил внимание на то, что президент Зеленский начал "отодвигать от себя людей, которые пришли с ним как попутчики, а с Богданом они двигались в одном направлении, но не были друзьями".

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Политтехнолог не исключил, что в скором времени Богдан презентует и запустит свой политический проект.

"У него есть такие амбиции. Насколько мне известно, он не собирается покидать публичную политику. Он "подсел" на политику и публичную власть, как на наркотик. Кто станет лицом этого проекта – это самое интересное", - предположил Раимов.

Напомним, ранее в Слуге народа оценили назначение Ермака и заговорили об изменениях.