В Слуге народа оценили назначение Ермака и заговорили об изменениях

Новое назначение Андрея Ермака оценили в Слуге народа / Главред

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия оценил назначение Андрея Ермака главой Офиса президента.

"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение", - подчеркнул он.

Как отметил Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина, Ермак не является новым человеком в команде президента.

"Я думаю, что с точки рения обычных людей, которые гуляют по улице, особо ничего не поменяется (после смены главы ОП, - ред.) в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться", - считает он.

В свою очередь заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук акцентировала внимание на то, что ее фракция готова работать с новыми людьми в ОП.

"Фракция по вопросам ежедневной координации действий с Офисом президента Украины будет работать с теми лицами, которых назначит президент", - сказала Кравчук.

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Она добавила, что "офис президента является структурой, ключевое задание которой – анализировать ситуацию и готовить проекты государственных решений, которые президент в пределах своих конституционных полномочий принимает единолично".

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский указом уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на этот пост уже бывшего своего советника Андрея Ермака. СМИ писали, что отставка Богдана является частью челночной дипломатии.