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Отставка Богдана: в Сети раскрыли причину

11 февраля 2020, 12:52

Увольнение Богдана якобы является частью игры между Офисом Зеленского и Администрацией Путина.

Журналисты узнали, что Андрей Богдан отправлен в отставку для обновления Минских соглашений - Богдан отставка
Андрей Богдана отправлен в отставку для обновления Минских соглашений, узнали журналисты / УНИАН

Отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначение на его место помощника президента Владимира Зеленского - Андрея Ермака - является частью челночной дипломатии.

Президента уговорили уволить Богдана для обновления Минских договоренностей по Донбассу, сообщает Telegram-канал Легитимный

Идет игра между Офисом президента Украины и Администрацией президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает канал Резидент.

По его данным, Ермак отыграл Богдана и теперь ждет увольнения Владислава Суркова с поста помощника российского лидера.

"…Интересная игра между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России", - говорится в сообщении.

По данным Легитимного, идет челночная дипломатия - украинские чиновники уговорили Зеленского уволить Богдана, чтобы получить возможность обновить Минские соглашения.

"…В тот момент как в Москве просят уволить Суркова после назначения Ермака главой Офиса президента, что даст возможность наладить отношения между Украиной и Россией. Украина сделала первый шаг в этой партии, что даст возможность Козаку (замглавы АП Путина Дмитрий Козак - Ред.) отыграть трек с Сурковым", - отмечается в сообщении.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский одним указом уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента. Также президент указами уволил Андрея Ермака с должности своего помощника и назначил главой ОП.

Ранее СМИ писали, что Владислав Сурков перестал быть куратором самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а его полномочия перешли к Дмитрию Козаку. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 11 числа подтвердил, что Козак стал "главным по Украине".

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