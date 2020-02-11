Песков рассказал, кто стал новым куратором украинского вопроса в Кремле

Дмитрий Песков / УНИАН

Дмитрия Козака в администрации Кремля с недавних пор можно считать "главным по Украине.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с российскими журналистами.

Путинский спикер подтвердил давно курсирующие в медиапространстве слухи о том, что Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, пополнит круг своих полномочий украинскими вопросами.

Напомним, ранее политолог и глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял, что Владислав Сурков (негласный куратор боевиков "Л/ДНР") покинул путинскую администрацию - в связи со сменой курса Кремля по Украине.

Однако позднее Дмитрий Песков прямо утверждал, что президентского указа насчет отставки Суркова нет. Далее - начала курсировать информация о том, что новым куратором украинского направления станет Дмитрий Козак.