Песков рассказал, кто стал новым куратором украинского вопроса в Кремле

По поводу нового чиновника, который будет курировать украинский вопрос в Кремлевской администрации высказался главный тамошний глашатай - Дмитрий Песков.
Дмитрия Козака в администрации Кремля с недавних пор можно считать "главным по Украине.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с российскими журналистами.
Путинский спикер подтвердил давно курсирующие в медиапространстве слухи о том, что Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, пополнит круг своих полномочий украинскими вопросами.
Напомним, ранее политолог и глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял, что Владислав Сурков (негласный куратор боевиков "Л/ДНР") покинул путинскую администрацию - в связи со сменой курса Кремля по Украине.
Однако позднее Дмитрий Песков прямо утверждал, что президентского указа насчет отставки Суркова нет. Далее - начала курсировать информация о том, что новым куратором украинского направления станет Дмитрий Козак.