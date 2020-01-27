Отставка Суркова: как изменится политика Кремля по отношению к Украине

Политолог объяснил, почему еще рано прощаться с Сурковым / facebook.com/Владислав Сурков

Поговаривают, что помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении", а ему на смену придет Дмитрий Козак. Однако официально отставка Суркова пока не подтверждена.

Владислав Сурков – весьма необычная фигура в российской политике. Он – интеллектуал, эстет, ценит искусство, склонен к мистификации и конструированию действительности. Сурков уже несколько раз "ходил в отставку", но каждый раз всплывал снова. Он – опытный, профессиональный и очень сильный аппаратный человек. К тому же, Сурков очень креативен, а в Кремле таких не хватает.

Потому до появления официальной информации о том, что Владислав Сурков покидает должность советника Путина, не стоит всерьез говорить о его отставке, что бы там ни писал Чеснаков. Да и, как видим, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя якобы отставку Суркова, ограничился какими-то невнятными заявлениями.

Хотя, надо признать, в Кремле от Суркова устали. Да и сам он устал. К тому же, у Суркова есть некое недовольство, ведь не секрет, что он был сторонником более жесткого курса по отношению к Украине, выступал за бо́льшую агрессию, бо́льшую экспансию и большее военное воздействие на Украину.

Читайте такжеОтставка Суркова ничего не изменит в войне России против УкраиныТак что Сурков пока никуда еще не ушел. Но, даже если он действительно уйдет с поста советника Путина, не факт, что он не всплывет на какой-то интересной должности, например, не объявится на влиятельном посту в Госсовете РФ или в другом органе, который будет создан при перестроении российской власти. Я не исключаю, что Сурков вскоре появится на подобной должности и, уже занимая ее, будет активно влиять на ситуацию в России и российско-украинские отношения.

Кроме того, абсолютно ничего не меняется в стратегии Кремля. А стратегия Кремля, нацеленная на восстановление Российской (или Советской) империи, не предусматривает существования независимой Украины, как и Беларуси. Что Украина, что Беларусь должны оказаться под влиянием Кремля – экономическим, геополитическим и т.д.

Потому, если вместо Суркова советником Путина на украинском направлении будет Дмитрий Козак, то ничего по сути не изменится. Никакого ослабления давления Кремля и смягчения отношений с Россией Украине это не сулит.

Наоборот, при эстете Суркове были возможны какие-то интересные повороты и интриги, а Козак будет действовать как наполовину военный – все будет четко, жестко, с оказанием давления на Украину. Будут использоваться все рычаги давления, в первую очередь, экономические.

Так что после отставки Суркова, если он действительно покинет пост советника президента РФ, ничего не изменится. Разве что у Андрея Ермака хорошие профессиональные отношения с Козаком и намного более напряженные отношения – с Сурковым. Сурков Ермака откровенно не воспринимает, не считая того интеллектуалом. А вот Ермак и Козак очень похожи: они оба – "люди действия".

В любом случае, не Козак принимает решения в Кремле. Стратегия Кремля остается прежней, а при Козаке все будет, как по нотам. В новых условиях у Украины не будет права на ошибку. Мы выйдем на финишную прямую определенного этапа российско-украинских отношений, после которого станет понятно, куда мы движемся. И ни одной оплошности нам здесь допустить будет нельзя.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда