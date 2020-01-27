  1. Главная
  3. Мнения

Отставка Суркова: как изменится политика Кремля по отношению к Украине

Александр Кочетков

политический аналитик

27 января 2020, 11:42

Когда советником Путина по украинскому направлению станет Дмитрий Козак, у Украины не будет права на ошибку.

Сурков ушел от Путина
Политолог объяснил, почему еще рано прощаться с Сурковым / facebook.com/Владислав Сурков

Поговаривают, что помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении", а ему на смену придет Дмитрий Козак. Однако официально отставка Суркова пока не подтверждена.

Владислав Сурков – весьма необычная фигура в российской политике. Он – интеллектуал, эстет, ценит искусство, склонен к мистификации и конструированию действительности. Сурков уже несколько раз "ходил в отставку", но каждый раз всплывал снова. Он – опытный, профессиональный и очень сильный аппаратный человек. К тому же, Сурков очень креативен, а в Кремле таких не хватает.

Потому до появления официальной информации о том, что Владислав Сурков покидает должность советника Путина, не стоит всерьез говорить о его отставке, что бы там ни писал Чеснаков. Да и, как видим, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя якобы отставку Суркова, ограничился какими-то невнятными заявлениями.

Хотя, надо признать, в Кремле от Суркова устали. Да и сам он устал. К тому же, у Суркова есть некое недовольство, ведь не секрет, что он был сторонником более жесткого курса по отношению к Украине, выступал за бо́льшую агрессию, бо́льшую экспансию и большее военное воздействие на Украину.

Читайте такжеОтставка Суркова ничего не изменит в войне России против УкраиныТак что Сурков пока никуда еще не ушел. Но, даже если он действительно уйдет с поста советника Путина, не факт, что он не всплывет на какой-то интересной должности, например, не объявится на влиятельном посту в Госсовете РФ или в другом органе, который будет создан при перестроении российской власти. Я не исключаю, что Сурков вскоре появится на подобной должности и, уже занимая ее, будет активно влиять на ситуацию в России и российско-украинские отношения.

Кроме того, абсолютно ничего не меняется в стратегии Кремля. А стратегия Кремля, нацеленная на восстановление Российской (или Советской) империи, не предусматривает существования независимой Украины, как и Беларуси. Что Украина, что Беларусь должны оказаться под влиянием Кремля – экономическим, геополитическим и т.д.

Потому, если вместо Суркова советником Путина на украинском направлении будет Дмитрий Козак, то ничего по сути не изменится. Никакого ослабления давления Кремля и смягчения отношений с Россией Украине это не сулит.

Наоборот, при эстете Суркове были возможны какие-то интересные повороты и интриги, а Козак будет действовать как наполовину военный – все будет четко, жестко, с оказанием давления на Украину. Будут использоваться все рычаги давления, в первую очередь, экономические.

Так что после отставки Суркова, если он действительно покинет пост советника президента РФ, ничего не изменится. Разве что у Андрея Ермака хорошие профессиональные отношения с Козаком и намного более напряженные отношения – с Сурковым. Сурков Ермака откровенно не воспринимает, не считая того интеллектуалом. А вот Ермак и Козак очень похожи: они оба – "люди действия".

В любом случае, не Козак принимает решения в Кремле. Стратегия Кремля остается прежней, а при Козаке все будет, как по нотам. В новых условиях у Украины не будет права на ошибку. Мы выйдем на финишную прямую определенного этапа российско-украинских отношений, после которого станет понятно, куда мы движемся. И ни одной оплошности нам здесь допустить будет нельзя.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Кремль отставка Дмитрий Козак Владимир Путин Владислав Сурков Александр Кочетков Андрей Ермак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:24
Дом Дракона: кого ищут на главные роли
12:16
Пассажирский самолет разбился в Афганистане Видео
12:15
Дело о сбитом Боинге: в Иране рассказали, кто будет расшифровывать "черные ящики"
12:15
"Бородянский проклят": в Сети "ядовито" отреагировали на пожар в Минкульте
12:11
"Чума пришла": в России выявили 100 человек с подозрением на уханьский вирус
11:55
Знатный специалист: Лещенко поставили на борьбу с коррупцией в Укрзализныце
11:55
Не работает почтовый ящик Mail.ru – что случилось с сервисом
11:53
Украинцы просят разрешить давать ребенку в качестве отчества имя матери
11:42
Возвращение Украины в ПАСЕ: полномочия российской делегации будут обжалованы
11:42
Отставка Суркова: как изменится политика Кремля по отношению к Украине мнение
11:22
Масштабное ДТП под Одессой: столкнулись 11 транспортных средств, есть жертва Фото Видео
11:20
В Киеве загорелся Минкульт, опубликованы фото и видео Видео
11:20
Грэмми 2020 - кто победил Видео
11:15
Маникюр 2020 фото новинки: красивый маникюр френч и яркий животный принт Фото
11:14
Экс-советник Путина предупредил Украину об опасности Видео
11:10
Советник Гончарука пролил свет на сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn
11:07
Бомба в самолете с 262 пассажирами: в России в небе произошло устрашающее ЧП
11:05
Наталья Андрейченко пропала - куда ехала звезда Мерри Поппинс
10:44
В Раде рассказали, при каких условиях Аваков покинет МВД
10:41
Авось пронесет: военные Ирана три дня врали своему президенту об ударе по Боингу МАУ Видео
10:36
"Взрыв под контролем": в Киеве на Печерске нашли бомбу - СМИ
10:30
Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериал
10:16
Посол Германии назвал возможную дату нормандской встречи
10:14
Погода в Украине до конца января: синоптик дал точный прогноз Видео
10:00
Спасительный гол Начо в видеообзоре матча Вальядолид - Реал Видео
09:58
Почему Порошенко наглеет на глазах мнение
09:57
Курс доллара: глава крупного банка рассказал, сможет ли усилиться гривна
09:47
В Харькове прогремел взрыв, есть жертва: что рвануло Фото
09:33
На Урале мать постирала младенца в машинке
09:25
Гороскоп на 27 января всех знаков Зодиака: пылкая любовь, тайный покровитель и расставание
09:24
"Сумашедший и сознательный идиот": Червоненко распек на все корки Гончарука Видео
09:10
Коби Брайант погиб: названа возможная причина крушения вертолета Видео
09:07
Молодой Папа 2 сезон: что было в шестой серии Видео
09:01
"Хочет продать свою книгу": Трамп отреагировал на громкие заявления Болтона
09:00
Фиаско фаворита и гол Роналду в видеообзоре матча Наполи - Ювентус Видео
08:28
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: появилось видео крушения вертолета Видео
08:02
Смертельный вирус в Китае: названо шокирующее число жертв
07:41
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: стали известны подробности трагедии Видео
07:34
Отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины мнение
07:16
Трамп задержал помощь Украине из-за дела Байдена - Болтон
07:15
"Это порнуха": дочь Поляковой засветилась на интимном фото
07:15
Олег Соскин: Путин лепит мутанта – воссоздает Советский Союз в новой редакции
06:54
Украинцев облагают новыми налогами: экономист дал тревожный прогноз
06:37
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
06:21
Донбасс обречен, он превратится в еще одну зону-руину мнение
05:50
"Как покорить Олимп": астролог раскрыл залог успеха в 2020 Видео
05:47
"Сняла трусики и покрасила лобок": жена Морозюка показала голое фото
05:14
"Получать воду из воздуха": в РФ придумали, как помочь засыхающему Крыму
04:42
День святой Нины 2020 и День ангела Ніни – поздравления и привітання
04:03
Уличная мода 2020 весна – топ 5 горячих трендов стритстайла фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять