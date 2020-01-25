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"Вовремя соскочил": от Путина свалил Сурков – будет медитировать

25 января 2020, 07:55

В течение ближайшего месяца Сурков будет заниматься медитацией.

Сурков ушел от Путина
Сурков ушел от Путина / facebook.com/Владислав Сурков

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, которого ранее засекли на сходке боевиков "ЛДНР", покидает государственную службу, рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы", - рассказал Чеснаков.

Стало известно, что в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Отметим, решение Суркова об уходе в Сети уже окрестили "хитрым".

"Ему в ад пора", - пишет пользователь Сети.

"Вовремя соскочил", - добавил еще один пользователь Сети.

Чем известен Сурков

Сурков один из "зубров" российской политики. В 1990-х он работал в частных структурах. Начинал карьеру в банке "Менатеп" Михаила Ходорковского, потом трудился в "Альфа-Банке" Михаила Фридмана. В этих структурах он отвечал за PR и связи с общественностью. Позже работал на телеканале "ОРТ", который тогда контролировал Борис Березовский.

В 1999 году перешел на работу в Администрацию президента России, где трудился при трех главах государства – Борисе Ельцине, Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. При первых двух Сурков был заместителем главы АП, при Медведеве – первым замом.

В сентябре 2013 года Владислав Сурков был назначен помощником президента России по вопросам развития Абхазии и Южной Осетии. Также занимался урегулированием ситуации вокруг Донецкой и Луганской народных республик, участвовал в переговорах "нормандской четверки" по вопросам исполнения Минских соглашений.

"У Владислава Юрьевича две страсти – русский рок и буддизм. Поэтому Курченко осенью прошлого года резко стал большим поклонником русского рока, что помогло ему сблизиться с Сурковым", - сообщал источник INSIDER, знакомый с командой Суркова.

Читайте такжеВ России начали изучать "путинизм": Сурков "глубоко и нежно" объяснил политический лайфхакНапомним, ранее помощник главы Кремля Владислав Сурков назвал фантазиями слова главы МВД Украины Арсена Авакова в свой адрес.

"Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам", - пояснил Сурков.

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