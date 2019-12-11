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Послевкусие нормандского саммита: Сурков окрестил Авакова фантазером

11 декабря 2019, 14:58

Помощник Путина отметил, что нормандские переговоры были долгими, но никак не сложными.

Сурков
Сурков назвал Авакова фантазером / aksakal.info

Помощник главы Кремля Владислав Сурков, который ранее пригрозил властям "ДНР" изнасилованием в особо изощренной форме, назвал фантазиями слова главы МВД Украины Арсена Авакова в свой адрес.

"Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам", - пояснил Сурков, передает Коммерсант.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, как у помощника Путина в Париже сдали нервы.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - рассказал он.

Читайте такжеМеркель "без особой радости" назвала Путина победителем нормандского саммита - СМИНапомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, как Владимир Зеленский осадил Сергея Лаврова в Париже.

"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" – рассказал ход переговоров глава МВД.

По словам Авакова, такую реакцию президента вызвало поведение Лаврова при обсуждении ситуации на линии соприкосновения.

"Я, в отличие от вас, обошел все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете…", - передал фразу Зеленского Аваков.

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