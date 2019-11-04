"Орал до хрипоты": раскрыто жесткое требование помощника Путина к "властям ДНР"

Владислав Сурков выдвинул "властям ДНР" жесткое требование, сообщил блогер / beztabu.net

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков во время визита на захваченную часть Донбасса на совещании пригрозил "властями" самопровозглашенной "ДНР" изнасилованием в особо изощренной форме за плохую работу и поставил жесткое требование.

Сурков потребовал, чтобы срочно минимум 80% жителей захваченных территорий получили "паспорта ДНР", написал блогер Фашик Донецкий для Обозревателя.

По словам активиста, на совещании помощник Путина "орал до хрипоты", и по шапке получили все, в частности, главарь псевдореспублики Денис Пушилин.

"…Сурков поставил жесткое требование... Причина - без "паспортизации" непонятными бумажками весь проект недоросия (Новороссия - Ред.) рушится, русский ГРУшник Сурков как идеолог "гражданской войны" в Украине, это прекрасно понимает", - поделился автор.

Напомним, в конце октября стало известно, что Владислав Сурков посетил подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк. "Депутат" квазигосударства Владислав Бердичевский (Бриг) писал о совещаниях с участием помощника Владимира Путина.