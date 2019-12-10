"Бумаги бросил, кричал": Аваков рассказал, как у помощника Путина в Париже сдали нервы

Владислав Сурков и Владимир Путин

Российские представители на "нормандском формате" в Париже вели себя по-хамски, когда переговоры шли не по их сценарию.

В частности, помощник президента РФ Владислав Сурков эмоционально отреагировал на украинское предложение о разведении сил на Донбассе, сообщилминистр внутренних дел Арсен Аваков.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - рассказал он.

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Аваков добавил, что Украина не собирается быть доминионом России "на первом месте - украинские интересы, а дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на переговорах в Париже Зеленский осадил Лаврова.