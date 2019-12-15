Слить Донбасс: помощника Путина засекли на сходке боевиков "ЛДНР"

Владислав Сурков / aksakal.info

Помощник президента России Владислав Сурков принял участие в съезде главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" (Союз добровольцев Донбасса).

При этом Сурков прокомментировал итоги "нормандской встречи" заявив, что не видит "разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским".

При этом на съезде неоднократно подчеркивалось, что РФ "сливать Донбасс" якобы не собирается.

"В случае обострения ситуации - потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объёмах" – сообщают ресурсы, освещавшие мероприятие.

Отмечается, что съезд был организован первым так называемым премьером "ДНР" Александром Бородаем.

Читайте также"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как у Суркова в Париже сдали нервы.