У Путина отреагировали на "уход" Суркова

Насчет отставки Владислава Суркова нет никаких указов, сказал спикер Владимира Путина / GettyImages

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию об уходе помощника главы государства Владислава Суркова с госслужбы.

Нет никаких указов насчет отставки Суркова, приводит слова спикера ТАСС.

Также Песков заявил, что российские власти не меняли политику по Украине.

"Что касается якобы изменения политики по ситуации в Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков написал, что Владислав Сурков покинул госслужбу в связи со сменой курса на украинском направлении.

Позже журналист Денис Казанский поделился мнением, что после ухода Суркова на Донбассе "полетят" главари боевиков.

Ранее уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Сурков - "архитектор" событий на Донбассе.