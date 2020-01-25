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Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса

25 января 2020, 10:51

На востоке Украины "полетят" главари боевиков, полагает журналист.

Журналист полагает, что из-за ухода Владислава Суркова на Донбассе будут изменения - Новости Донбасса
Из-за ухода Владислава Суркова на Донбассе будут изменения, полагает журналист / aksakal.info

Журналист Денис Казанский считает, что уход помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова с госслужбы не пройдет бесследно для захваченной части Донбасса.

На Донбассе "полетят" главари боевиков, поделился Казанский в своем аккаунте в Twitter.

По его мнению, Суркова выгнали с должности.

"Суркова наконец-то выгнали и отстранили от украинского направления. Видимо, теперь полетят и его петрушки, пушилины, пасечники и т.д.", - написал журналист.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении. 

Напомним, уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Владислав Сурков Денис Казанский новости Донбасса
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