Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса

Из-за ухода Владислава Суркова на Донбассе будут изменения, полагает журналист / aksakal.info

Журналист Денис Казанский считает, что уход помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова с госслужбы не пройдет бесследно для захваченной части Донбасса.

На Донбассе "полетят" главари боевиков, поделился Казанский в своем аккаунте в Twitter.

По его мнению, Суркова выгнали с должности.

"Суркова наконец-то выгнали и отстранили от украинского направления. Видимо, теперь полетят и его петрушки, пушилины, пасечники и т.д.", - написал журналист.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении.

Напомним, уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.