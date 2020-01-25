Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса

На востоке Украины "полетят" главари боевиков, полагает журналист.
Журналист Денис Казанский считает, что уход помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова с госслужбы не пройдет бесследно для захваченной части Донбасса.
На Донбассе "полетят" главари боевиков, поделился Казанский в своем аккаунте в Twitter.
По его мнению, Суркова выгнали с должности.
"Суркова наконец-то выгнали и отстранили от украинского направления. Видимо, теперь полетят и его петрушки, пушилины, пасечники и т.д.", - написал журналист.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении.
Напомним, уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.