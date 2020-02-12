Три причины, почему Богдан ушел в отставку

Андрей Богдан может получить пост в Кабмине / УНИАН

Главным образом отставка Андрея Богдана состоялась по трем причинам.

Первая и главная – потеря доверия президента Зеленского. Четко определить, почему доверие потеряно, сейчас сложно, однако звучат версии, и о том, что силовики принесли папки на Богдана, которые могли бы стать компрометирующими с точки зрения антикоррупционной политики, и раздражение президента из-за публичного поведения Богдана.

Вторая причина увольнения – Богдан уже просто не нужен. Он отстроил архитектуру власти, в которой команда Зеленского почувствовала себя уверенно, и в Богдане пропала необходимость. Более того, в силу своего влияния, он стал опасен для президента и его окружения.

Это, в свою очередь, привело к формированию третьей причины – конфликтам между Богданом и другими участниками этой системы - главой СБУ Иваном Бакановым и помощником президента Андреем Ермаком, и эти конфликты становились проблемами для Зеленского. Всё это в конечном итоге привело к отставке.

Читайте такжеТакого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея ЕрмакаНовым главой ОП стал именно Андрей Ермак по причине того, что он не только пользуется доверием президента, но и на фоне остальных продемонстрировал наиболее высокую эффективность в вопросах внешней политики (встреча с Джулиани, встреча в "нормандском формате", этапы обмена пленными и т.д.) и умение достигать нужных результатов. Но Ермак не просто более эффективен, но и пользуется особым доверием президента даже на фоне остальных "кварталовцев".

Отставка в течении нескольких месяцев Богдана приведет к формированию "кругов" - волн кадрового переформатирования в офисе президента (замы руководителя), правительстве, губернаторском корпусе. Сам же Богдан может быть назначен на должность в правительстве.